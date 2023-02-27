Суспільство

У РФ конкурс з поїдання млинців закінчився смертю однієї з учасниць – вдавилася

27 Лютого 2023 09:07
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росія

Напередодні в Омську святкування Масляної закінчилося трагедією. Місцева мешканка брала участь у конкурсі на швидкісне поїдання млинців та подавилася на смерть. Медиків поряд не виявилось, і її не змогли врятувати, повідомляє Омськ-Інформ.

Це сталося в одному із санаторіїв Красноярсько-Чорнолученської зони 25 лютого, де проводився конкурс на швидкісне поїдання млинців.

“Як повідомляють очевидці, вона спочатку трохи вдавилася, але продовжувала їсти, щоб перемогти. На жаль, 38-річну жінку не зупинила їжа, що застрягла в горлі: вона вирішила доїсти всю тарілку, тим самим здобувши перемогу в конкурсі. Але незабаром раптом посиніла і почала задихатися. Тоді оточуючі спробували самотужки відкачати Тетяну Ч. Однак це не допомогло – і невдовзі на допомогу прийшов черговий лікар санаторію, який теж уже не зумів нічого зробити. Вже після нього на місце під’їхала швидка, але медикам залишалося лише констатувати смерть”, – повідомляє ЗМІ.


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