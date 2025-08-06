        Суспільство

        У Резерв+ запрацювала нова відстрочка для працівників освіти

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 20:12
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        Застосунок Резерв+ / Фото: Новини PRO
        Застосунок Резерв+ / Фото: Новини PRO

        У застосунку Резерв+ з’явилася нова категорія відстрочки — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій. Щоб оформити її, потрібно мати відповідні дані в електронній базі з питань освіти й подати запит через застосунок.

        Про це повідомили в Міноборони.

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        Щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

        • відмітку про основне місце роботи;
        • зарплатну ставку не меншу за 0,75;
        • відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.

        Як оформити відстрочку працівникам освіти

        1. Натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+.
        2. Вибрати пункт “Подати запит на відстрочку”.
        3. Вибрати відповідну категорію.
        4. Згодом надійде сповіщення із результатом.

        Важливо! Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

        Нагадаємо, цього тижня також запущені відстрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають 1 або 2 групу інвалідності. Загалом відстрочки в Резерв+ доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.


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