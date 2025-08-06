У Резерв+ запрацювала нова відстрочка для працівників освіти

У застосунку Резерв+ з’явилася нова категорія відстрочки — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій. Щоб оформити її, потрібно мати відповідні дані в електронній базі з питань освіти й подати запит через застосунок.

Про це повідомили в Міноборони.

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Щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

відмітку про основне місце роботи;

зарплатну ставку не меншу за 0,75;

відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.

Як оформити відстрочку працівникам освіти

Натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+. Вибрати пункт “Подати запит на відстрочку”. Вибрати відповідну категорію. Згодом надійде сповіщення із результатом.

Важливо! Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Нагадаємо, цього тижня також запущені відстрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають 1 або 2 групу інвалідності. Загалом відстрочки в Резерв+ доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.