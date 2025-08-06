У Резерв+ запрацювала нова відстрочка для працівників освіти

У застосунку Резерв+ з’явилася нова категорія відстрочки — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій. Щоб оформити її, потрібно мати відповідні дані в електронній базі з питань освіти й подати запит через застосунок.
Про це повідомили в Міноборони.
Щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:
- відмітку про основне місце роботи;
- зарплатну ставку не меншу за 0,75;
- відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.
Як оформити відстрочку працівникам освіти
- Натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+.
- Вибрати пункт “Подати запит на відстрочку”.
- Вибрати відповідну категорію.
- Згодом надійде сповіщення із результатом.
Важливо! Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Нагадаємо, цього тижня також запущені відстрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають 1 або 2 групу інвалідності. Загалом відстрочки в Резерв+ доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.