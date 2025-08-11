У Резерв+ зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою

На початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних.

Сьогодні додали можливість сплатити штраф за інше порушення – неприбуття за повісткою, повідломляє Міноборони.

Зазначимо, що повістка вважається врученою, якщо її надіслали поштою або передали особисто. Якщо ви не прибули у встановлений термін, це не звільняє вас від обов’язку з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) пізніше.

Оплата штрафу закриває одне порушення і прибирає червону стрічку у застосунку, але не скасовує ваш обов’язок виконувати вимоги військового обліку — повістки можуть надходити й надалі.