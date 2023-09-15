Економіка

У разі необхідності бюджет на безпеку та оборону буде збільшено, – Шмигаль

15 Вересня 2023 16:57
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бюджет

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в разі необхідності бюджет на безпеку й оборону 2024 року може бути збільшено.

“Щодо збільшення військового бюджету. Видатки на безпеку і оборону передбачаються на рівні цього року – 1 трлн 542,8 млрд грн… Наразі бюджет сформовано з розрахунку, що війна триватиме 12 місяців, ми саме так розрахували річний бюджет. Якщо буде необхідність збільшувати бюджет безпеки і оборони – ми його збільшимо наступного року”, – сказав Шмигаль на пресконференції в п’ятницю.

Прем’єр запевнив, що в уряду є розуміння, як знайти додаткові кошти в разі потреби.


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