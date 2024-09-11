Економіка

У Раді зареєстровано оновлений законопроєкт про підвищення податків
11 Вересня 2024 17:13
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Робоча група профільного Комітету Верховної Ради почала розглядати оновлений законопроєкт № 11416-д про підвищення податків.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк.

Ключові положення законопроекту:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП
  • авансові внески на АЗС
  • 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
  • 25% прибутку на фінустанови
  • помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)

Железняк додав, що відрізняється від інших версій законопроєкт тим, що в ньому додано оподаткування банків. Але зазначає, що проти цього категорично виступають НБУ і Мінфін.

Якщо у законопроєкт додадуть оподаткування банків, то, у разі його ухвалення парламентом, замість 30 млрд грн, він принесе бюджету 57 млрд у 2024 році, каже нардеп.


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