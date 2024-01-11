У Раді сьогодні можуть вирішити подальшу долю законопроєкту про мобілізацію

Верховна Рада в четвер, 11 січня, може розглянути в першому читанні об’ємний урядовий законопроєкт про мобілізацію, який має врегулювати питання призовного віку, демобілізації, строкової служби і не тільки.

Увечері 10 січня відбулася нарада фракції Слуга народу, головною темою якої, за словами джерела NV, був законопроєкт і «збір голосів» на його ухвалення в першому читанні. Нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив, що на фракції «слуги» вирішили повернути законопроєкт уряду на доопрацювання. Голова фракції СН Давид Арахамія спростував його слова і заявив, що всі рішення ухвалять на погоджувальній раді за участю військового командування і керівництва Міністерства оборони вранці 11 січня.

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк не виключив, що законопроєкт можуть відправити на швидке доопрацювання, щоб до п’ятниці, 12 січня, отримати від уряду доопрацьований варіант і голосувати в першому читанні вже за нову версію документа. Нардепи пояснювали, що, хоча до законопроєкту є багато зауважень, до першого читання вносити поправки в нього не можна, тож у першому читанні Рада має голосувати за документ у його первісному вигляді.

Які норми точно будуть у законопроєкті на момент винесення в зал, невідомо. Профільний комітет (з питань нацбезпеки і оборони) ще не ухвалив рішення щодо рекомендацій до документа. Чергове засідання відбудеться вранці 11 січня, писав Гончаренко.

Голова профільного комітету Олександр Завітневич казав в інтерв’ю РБК-Україна, що за час розгляду в Раді окремі норми законопроєкту, найімовірніше, сильно зміняться.

Железняк нагадав, що в разі винесення в залу нардепи подаватимуть до законопроєкту поправки, кожну з яких можуть ухвалити або відхилити (згідно з регламентом, поправки можна подавати до другого читання).