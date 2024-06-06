Суспільство

У Раді повідомили, скількох людей планують мобілізувати цього року

6 Червня 2024 14:51
читать на русском →

Потреба в особовому складі для української армії становить 100-110 тисяч людей. Про це повідомив народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Руслан Горбенко в інтерв’ю “Укрінформу”.

Натомість, за його словами, цьогоріч вдасться мобілізувати 120 тисяч людей.

Горбенко пояснив, що раніше, коли планували контрнаступ під керівництвом колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, виникла потреба у мобілізації 500 тисяч людей. Однак у новому плані оборони на 2024 рік не передбачили залучення такої кількості нових військових.

Депутат пояснює це затримкою західної допомоги, а також тим, що для призову 500 тисяч людей необхідна зброя та великі кошти для їхнього навчання й утримання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Червня 2024 13:09

“Укренерго” скасувало тендер на закупівлю кондиціонерів
6 Червня 2024 12:22

Чоловік намагався вивезти з України старовинні книги кінця XIX ст.
6 Червня 2024 11:46

ГУР знищили рейдовий ворожий буксир “Сатурн” у Чорному морі
6 Червня 2024 11:40

Внаслідок залізничної катастрофи в Чехії загинули дві українки
6 Червня 2024 10:27

Окупанти здійснили атаку на Херсон: палав недіючий “Епіцентр” та житлові будинки 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки