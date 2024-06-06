У Раді повідомили, скількох людей планують мобілізувати цього року

Потреба в особовому складі для української армії становить 100-110 тисяч людей. Про це повідомив народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Руслан Горбенко в інтерв’ю “Укрінформу”.

Натомість, за його словами, цьогоріч вдасться мобілізувати 120 тисяч людей.

Горбенко пояснив, що раніше, коли планували контрнаступ під керівництвом колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, виникла потреба у мобілізації 500 тисяч людей. Однак у новому плані оборони на 2024 рік не передбачили залучення такої кількості нових військових.

Депутат пояснює це затримкою західної допомоги, а також тим, що для призову 500 тисяч людей необхідна зброя та великі кошти для їхнього навчання й утримання.