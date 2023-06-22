Кримінал

У Празі за спробу зірвати український прапор оштрафовано 14 людей

22 Червня 2023 08:44
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чехія

14 людей було оштрафовано за спробу зірвати прапор України з Національного музею у Празі під час антиурядової демонстрації у березні. Мерія не повідомляє про суму штрафу, але, за даними сайту Seznam Zprávy, кожна людина має заплатити одну тисячу крон (42 євро). Ще шість подібних справ перебувають на розгляді мерії, повідомляє Радіо Прага.

Загалом у березні поліція затримала 21 особу, яка намагалася увірватися до будівлі музею та силою зірвати український прапор. Усі вони підозрювалися у правопорушенні, тож справи розглядала мерія Праги 1.

Районний суд Праги 1 раніше визнав винним Ярослава Попелку, який закликав зірвати український прапор. За підбурювання до скоєння злочину йому призначено чотири місяці умовно з випробувальним строком на півтора року. При цьому йому заборонили перебувати у Празі протягом 18 місяців.


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