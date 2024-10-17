У Повітряних силах показали роботу німецького ЗРК IRIS-T

Німецький зенітно ракетний комплекс IRIS-T на озброєнні Повітряних Сил із жовтня 2022 року.

“Nasams та IRIS-T – перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих атак ворога.

Сьогодні в Повітряних Силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва”, – повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

У Повітряних силах наголосили, що IRIS-T — це якісна німецька система, що може знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Крім того, це найсучасніший зенітний ракетний комплекс в ЗСУ.