У порт Маріуполя вперше зайшло російське морське судно

У порт тимчасово захопленого Маріуполя вперше зайшло російське судно морського класу.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Телеграмі.

«Це дуже погана новина. Ось для чого потрібно було днопоглиблення. Тепер це сталося – перше судно морського класу (не річка-море) вчора пришвартувалось біля причалу Судноремонтного заводу. Судно класу балкерів має власні крани та його повне навантаження (або DWT) становить набагато більше за 5 тис. тонн як в судах класу РМ-3», – повідомив Андрющенко.

«З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме – не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців. Військово-логістична мапа починає змінюватись. З іншого, це безумовно наближає бавовняний сезон в П