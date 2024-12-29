У польському Цешині обвалилася частина будинку, під завалами шукають людей

У центрі міста Цешин на півдні Польщі від вибуху газу обвалилася частина історичної будівлі, пишуть місцеві ЗМІ.

Відомо, що частина триповерхової будівлі обвалилася приблизно о четвертій годині ранку за місцевим часом. З цього будинку евакуювали одну людину, ще 17 – із сусідніх будинків.

Вранці близько 100 рятувальників загасили вогонь. На пошуки людей під завалами вирушила група рятувальників із собаками.

У будинку було прописано 11 людей, 9 з яких перебувають у безпеці. Під завалами можуть перебувати ще дві людини.

Рятувальники, які потрапили в зону завалів, шукають під завалами чоловіка та жінку, передає Польське Радіо.

Через те, що поверхня завалів після пожежі сильно нагрілася, до будівлі поки не можуть запустити собак-рятувальників.

У результаті інциденту постраждали троє людей, двоє з яких були доставлені в лікарню, але після обстеження їх виписали.

“Мешканці Цєшина шоковані тим, що сталося вночі. Усі люди, які постраждали під час пожежі в багатоквартирному будинку, можуть знайти тимчасовий притулок у будівлі молодіжного гуртожитку в Цєшині. Місто надає, між іншим, психологічну допомогу”, – йдеться в повідомленні.