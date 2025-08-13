У Польщі затримали українця за навмисне пошкодження 18 автівок

Поліція Польщі затримала у Познані 27-річного українця, якого підозрюють у навмисному пошкодженні щонайменше 18 автомобілів металевою палицею.

Про це повідомляє видання InPоland.

У ніч із суботи на неділю до поліції Познані надійшло повідомлення про чоловіка, який пошкоджує автомобілі металевою палицею.

“Свідок інциденту, перебуваючи на безпечній дистанції, повідомив правоохоронцям маршрут чоловіка, що дозволило офіцерам швидко виявити порушника”, — йдеться в публікації.

На місці події правоохоронці затримали 27-річного громадянина України, який зізнався у знищенні транспортних засобів “без видимої причини”.

В автівок пошкоджені дзеркала, фари та кузови. Загалом понівечені 18 автомобілів. Точну суму збитків встановлюють.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох місяців до п’яти років.