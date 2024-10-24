У Польщі затримали групу, яка організувала нелегальну міграцію з Білорусі до Європи та РФ 

У результаті спільної операції польських прикордонників та Європолу було затримано 11 осіб, причетних до організації нелегальної міграції з території Білорусі та Росії до країн Західної Європи.

Про це пише RMF24.

В операції, яку проводив Підляський прикордонний відділ, брали участь близько 120 правоохоронців. Під час обшуків 11 помешкань та понад десяти транспортних засобів було вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, документи та 80 000 злотих готівкою.

Серед затриманих – громадяни України, Білорусі, Польщі та Росії. Їм висунуто звинувачення в організації незаконного перетину польського кордону. Шістьох підозрюваних взято під варту.

За даними слідства, злочинна група організувала переправлення щонайменше 600 нелегальних мігрантів. Основна діяльність затриманих полягала в пошуку кур’єрів для транспортування мігрантів від білоруського до німецького кордону. Один із підозрюваних, громадянин Росії, використовував власну компанію з прокату автомобілів для забезпечення перевезень.

З початку року Підляський прикордонний відділ затримав 321 організатора нелегальної міграції, 66 з яких перебувають під вартою. На території відділу постійно працюють представники Європолу для координації спільних дій з протидії нелегальній міграції.