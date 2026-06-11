СБУ затримала агента ФСБ, який готував серію терактів у Харкові

Служба безпеки України повідомила про затримання агента ФСБ, який готував серію терактів у Харкові.

За даними слідства, фігурант отримав від російської спецслужби завдання виготовити два саморобні вибухові пристрої. Для цього він мав використати понад 12 кг вибухової речовини та оснастити вибухівку мобільними телефонами для дистанційної активації.

Як зазначають у СБУ, готові вибухові пристрої агент планував закласти в центральній частині Харкова та передати координати куратору з РФ. За задумом російської сторони, вибухи мали статися в годину пік у місцях найбільшого скупчення людей.

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Затримано агента фсб, який виготовив 12 кг вибухівки для терактів у Харкові / Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила підготовку терактів та затримала підозрюваного в червні 2026 року в орендованій квартирі. За інформацією спецслужби, на момент затримання він перебував на відеозв’язку з представником ФСБ, який надавав йому інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв.

Слідство встановило, що затриманий є безробітним жителем Кіровоградської області. За версією правоохоронців, російська спецслужба завербувала його після того, як він шукав заробіток через Telegram-канали.

Після вербування чоловік прибув до Харкова, орендував квартиру та придбав необхідні компоненти для виготовлення вибухівки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 12 кг вибухових речовин, складові для саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони, які використовувалися для конспірації контактів із російськими кураторами.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею про готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

У СБУ зазначили, що після завершення експертиз можливе додаткове повідомлення про підозру за незаконне виготовлення та поводження з вибуховими речовинами. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.