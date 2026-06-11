Трамп заявив про контроль США над Ормузькою протокою та розгром Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що минулого місяця доручив американським військовим провести секретну операцію для забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів та інших комерційних суден через Ормузьку протоку.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, завдяки діям американських військових через протоку було доставлено на світовий ринок понад 100 мільйонів барелів нафти. Також, за його твердженням, безпечно пройти через протоку змогли понад 200 комерційних суден.

Реклама

Реклама

«Сьогодні я радий повідомити, що завдяки цим зусиллям понад 100 мільйонів барелів нафти пройшли через протоку і надійшли на світовий ринок. Понад 200 комерційних суден безпечно перетнули протоку», — написав Трамп.

Президент США також заявив, що такий результат став можливим тому, що Ормузька протока перебуває під контролем Сполучених Штатів, а не Ірану.

Крім того, Трамп стверджує, що збройні сили Ірану були розгромлені, а економіка країни зруйнована.

«Для Ірану все скінчено», — написав американський президент.

Трамп не навів додаткових подробиць щодо проведення операції або участі в ній американських військових.