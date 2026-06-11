NYT: Війна в Україні тепер триває довше, ніж Перша світова війна

Війну в Україні часто порівнювали з Першою світовою війною через жорстокі піхотні штурми та великі втрати. Проте думка про те, що вона може за будь-яким показником перевершити конфлікт, настільки тривалий і кривавий, що французькі солдати сподівалися, що він стане «останньою з останніх» воєн, колись здавалася немислимою, пише The New York Times.

Саме це й сталося у четвер. Війна в Україні, яка триває вже 1569 днів, або понад чотири роки і три місяці, тепер перевершила за тривалістю Першу світову війну.

Війна в Україні увійде до числа найважливіших конфліктів сучасної європейської історії / Фото: NYT, Ернест Брукс, фотограф британської армії

Коли президент Росії Володимир Путін відправив свої війська в Україну в лютому 2022 року, він вважав, що країна впаде за лічені дні. Після того як Україна відкинула росіян назад, а конфлікт перетворився на війну виснаження, навіть багато тих, хто воював, не могли уявити, що він триватиме так довго.

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«Я думав, можливо, два або три роки, а потім політики знайдуть якийсь консенсус», — сказав український військовий, який з міркувань безпеки назвав лише свій позивний — Франс, що є відсиланням до його служби у Французькому іноземному легіоні.

Але війна триває, і, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут, не видно жодних ознак її швидкого завершення. Опитування свідчать, що близько половини українців вважають, що вона не закінчиться до наступного року, що наблизить її до ще однієї межі — тривалості Другої світової війни, яка тривала шість років. І є багато українців, які стверджують, що нинішня війна фактично почалася ще у 2014 році, коли російські війська захопили Крим.

Історики застерігають, що паралелі з двома світовими війнами мають свої обмеження. Глобальний масштаб тих конфліктів, які охоплювали багато театрів воєнних дій та армій, ускладнює порівняння втрат і вогневої потужності. Під час Першої світової війни Україна не існувала як держава.

Проте війна в Україні, як і Перша світова війна, ймовірно, увійде до числа найважливіших конфліктів сучасної європейської історії, сказав український історик Ярослав Грицак. Обидві війни змінили геополітику Європи, перекроївши військові союзи та спричинивши нарощування оборонних спроможностей, небачене десятиліттями.

Військові аналітики також зазначають, що обидва конфлікти змінили характер війни завдяки появі нових технологій — літаків і танків сто років тому та дронів у повітрі, на морі й на суші сьогодні. В обох випадках ці досягнення зробили війну лише жорстокішою для людей.

«У багатьох аспектах ця війна в Україні найбільше нагадує Першу світову війну», — сказав Мішель Гойя, колишній французький полковник і військовий історик.

Порівняння починається вже з початкової фази обох воєн. У 1914 році німці розпочали стрімкий наступ на Париж у надії швидко здобути перемогу. Російські війська мали ту саму мету, коли в 2022 році кинулися до Києва. В обох випадках нападники наблизилися до своєї цілі, але зрештою були відкинуті назад.

Згодом обидві війни перейшли у переважно статичні бойові дії вздовж майже нерухомої лінії фронту. Коли наприкінці 2022 року українські військові почали облаштовуватися в окопах і бункерах, історики назвали це поверненням до окопної війни часів Першої світової.

Картини з окопів на сході України дуже нагадували те, що можна було побачити на півночі Франції сто років тому. Українські та російські війська часто були розділені лише кількома сотнями метрів, іноді настільки близько, що могли бачити одне одного. Штурми починалися з артилерійських обстрілів, щоб притиснути противника до землі, після чого піхотні групи атакували ворожі окопи.

«Загалом, коли фронт завмирає, ви повертаєтеся до Першої світової війни», — сказав Гойя.

В обох війнах, додав він, саме інтенсивність вогневої потужності, насамперед артилерії, змушувала армії переходити до окопів. «Ти закопуєшся в землю, щоб захистити себе», — сказав він.

Пізніше в Україні ця логіка змінилася через появу нового класу зброї — дронів. Мережі відкритих окопів стали небезпечними, оскільки безпілотники цілодобово контролювали поле бою та завдавали ударів точніше за артилерійські снаряди.

Тепер, кажуть українські військові, виживання залежить від того, щоб бути меншими та глибше ховатися. Замість розгалужених систем окопів бійці укриваються в бліндажах, де перебувають лише кілька людей. Такі укриття достатньо малі, щоб їх було важко помітити з повітря, і достатньо глибокі, щоб витримати удари. Військовий, який діє самостійно, часто викопує позицію лише трохи більшу за індивідуальний окоп.

Під час нещодавнього інтерв’ю поблизу південного фронту України український командир із позивним Саур, який також назвав лише свій позивний з міркувань безпеки, пригадав, як його підрозділу довелося чотири рази штурмувати добре укріплений російський бліндаж, перш ніж змусити солдата всередині здатися. За його словами, бліндаж мав прямокутні повороти та був укріплений металевими листами для поглинання ударної хвилі вибуху.

Командир, який очолює 5-й центр Інтернаціонального легіону у складі української військової розвідки, розповів, що привіз полоненого російського солдата на свій полігон і попросив його викопати аналогічну позицію, щоб вивчити її конструкцію.

«У таких умовах ті, хто копають, живуть довше й перебувають у більшій безпеці», — сказав Франс.

Оскільки дрони почали домінувати на полі бою, класичні системи окопів часів Першої світової, розділені вузькою нейтральною смугою, поступилися місцем багатокілометровій зоні бойових дій, усіяній бліндажами. У цій «зоні ураження» будь-який рух швидко стає ціллю для безпілотників.

Масштабні піхотні атаки, характерні для війни столітньої давнини, стали майже неможливими під постійним наглядом дронів. Їм на зміну прийшли атаки, які здійснюють один або два військові.

Танки, які вперше з’явилися у 1916 році, залишалися грізною зброєю в перші роки війни в Україні. Тепер їх використовують рідко, оскільки великі розміри роблять їх легкою ціллю для дронів, хоча деякі машини були модернізовані захисними металевими конструкціями, через що стали схожими на транспорт із фільму «Шалений Макс».

Хоча сучасне поле бою дедалі менше нагадує те, що було сто років тому, масштаби руйнувань виглядають напрочуд схожими.

У командних пунктах поблизу фронту в Україні прямі трансляції з розвідувальних безпілотників показують сцени, які нагадують поля бою Першої світової війни: понівечені дерева, зруйновані будинки та поля, всіяні воронками від снарядів.

Втрати складно порівнювати через різницю в масштабах двох воєн. Сто років тому на численні фронти в Європі були відправлені мільйони солдатів. Сьогодні чисельність залучених військ вимірюється сотнями тисяч. У Першій світовій війні загинули приблизно від дев’яти до одинадцяти мільйонів військових, тоді як в Україні наразі йдеться приблизно про пів мільйона.

Проте військові аналітики та посадовці, зокрема адмірал П’єр Вандьє, який обіймає посаду Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації, стверджують, що дрони зробили українське поле бою смертельно небезпечним на рівні, співставному з Першою світовою війною. Адмірал Вандьє зробив це порівняння після ознайомчої поїздки до України цієї весни.

Бойові дії в Україні настільки виснажливі, що просування російських військ іноді відбувалося повільніше, ніж у деяких найбільш безвихідних битвах Першої світової війни.

За даними аналізу вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російський наступ на Покровськ — східноукраїнське місто, яке Росія нещодавно повністю захопила, — просувався в середньому приблизно на 75 ярдів на день, що повільніше, ніж під час кривавої битви на Соммі в роки Першої світової війни.

Тепер питання полягає в тому, чи зможе якась зі сторін подолати цей глухий кут.

У Першій світовій війні союзники перемогли, поєднавши економічний тиск на Німеччину через жорстку морську блокаду з військовим тиском шляхом безперервних наступів.

Стратегія України щодо завершення війни певною мірою нагадує цей підхід.

Удари дронами по російських нафтових об’єктах — основі її економіки — покликані обмежити здатність Москви фінансувати воєнні дії. Київ не має достатньо людських ресурсів, щоб повторити наступи масштабу Першої світової війни, але наситив поле бою малими ударними безпілотниками в надії завдати російській армії втрат, які вона не зможе витримати.

«Це Перша світова війна, але з дронами», — сказав історик Грицак.