У Польщі виявили рідкий кокаїн на $1,9 мільйона у вантажі з вином 

Польські прикордонники вилучили 44 літри рідкого кокаїну вартістю близько 7,5 мільйона злотих ($1,85 млн), захованого в ящиках з вином.

Про це повідомляє Reuters.

Наркотики виявили співробітники Морського прикордонного відділу в Гданську спільно з чеськими митниками під час перевірки вантажу в Люблінському воєводстві.

Згідно з офіційною заявою, контейнер з марочним вином та прихованим рідким кокаїном був відправлений з панамського морського порту. Його маршрут пролягав через один із європейських портів і митний пункт в Остраві, Чехія, перш ніж дістатися Польщі.

У зв’язку зі справою заарештовано трьох підозрюваних, можливі нові затримання.