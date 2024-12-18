Кримінал

У Польщі виявили рідкий кокаїн на $1,9 мільйона у вантажі з вином 
18 Грудня 2024 08:41
читать на русском →
наркотик, польща
У Польщі знайшли велику парітю наркотиків / Reuters

Польські прикордонники вилучили 44 літри рідкого кокаїну вартістю близько 7,5 мільйона злотих ($1,85 млн), захованого в ящиках з вином.

Про це повідомляє Reuters.

Наркотики виявили співробітники Морського прикордонного відділу в Гданську спільно з чеськими митниками під час перевірки вантажу в Люблінському воєводстві.

Згідно з офіційною заявою, контейнер з марочним вином та прихованим рідким кокаїном був відправлений з панамського морського порту. Його маршрут пролягав через один із європейських портів і митний пункт в Остраві, Чехія, перш ніж дістатися Польщі.

У зв’язку зі справою заарештовано трьох підозрюваних, можливі нові затримання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Грудня 2024 10:32

Невитрачені Байденом кошти на підтримку України можуть перейти Трампу – ЗМІ
18 Грудня 2024 10:24

На Курщині внаслідок боїв загинули та поранені сотні військових КНДР
18 Грудня 2024 08:22

Вашингтон: Україна забезпечена військовою підтримкою до завершення наступного року
18 Грудня 2024 07:14

Зеленський: Трамп усвідомлює ризики заморожування війни
17 Грудня 2024 21:26

Лауреатом Премії Шевельова став Мирослав Лаюк за книжку “Бахмут”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки