У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені

Польський уряд запровадив стан стихійного лиха в Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції, передає “Суспільне”.

“Ми вводимо стан стихійного лиха для підвищення ефективності роботи служб та боротьби з наслідками повені. Він триватиме 30 днів і охоплює частину Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств”, — заявили в уряді.

Як уточнюють у наказі, стан стихійного лиха передбачатиме тільки необхідні види обмежень прав і свобод людини:

потребу звільнити або убезпечити житло чи інше приміщення;

евакуацію у визначений час з визначених місцевостей та об’єктів;

наказ або заборону перебувати в окремих місцях;

наказ або заборона певного способу пересування.

Європою поширився циклон “Борис”, сильний вітер і зливи спостерігають у частині Польщі, Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. У результаті стихійного лиха є загиблі та пораненні.