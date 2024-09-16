Суспільство

У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені
16 Вересня 2024 19:47
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негода, польща
Річка Одер в польському місті Ополе вийшла з берегів / Фото: PAP

Польський уряд запровадив стан стихійного лиха в Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції, передає “Суспільне”.

“Ми вводимо стан стихійного лиха для підвищення ефективності роботи служб та боротьби з наслідками повені. Він триватиме 30 днів і охоплює частину Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств”, — заявили в уряді.

Як уточнюють у наказі, стан стихійного лиха передбачатиме тільки необхідні види обмежень прав і свобод людини:

  • потребу звільнити або убезпечити житло чи інше приміщення;
  • евакуацію у визначений час з визначених місцевостей та об’єктів;
  • наказ або заборону перебувати в окремих місцях;
  • наказ або заборона певного способу пересування.

Європою поширився циклон “Борис”, сильний вітер і зливи спостерігають у частині Польщі, Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. У результаті стихійного лиха є загиблі та пораненні.


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У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені
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