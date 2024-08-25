Кримінал

У Польщі стався вибух і пожежа у будинку: є поранені та зниклі безвісти
25 Серпня 2024 14:32
читать на русском →
пожежа, польща
Пожежа в житловому будинку в Познані / Фото @poznan_moment

У польському місті Познань опівночі 25 серпня сталась масштабна пожежа, пролунали вибухи, повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що внаслідок інциденту є багато поранених та зниклих безвісти.

Спочатку пожежа спалахнула у підвалі будинку. На місце інциденту прибули пожежники.

Під час рятувальних робіт у будинку стався вибух. Польські рятувальники припускають, що могло бути два вибухи. Сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Пошкоджено пожежні машини.

Після вибуху вогонь швидко охопив усі поверхи, а також перекинувся на дах сусідньої багатоповерхівки. З палаючої будівлі евакуювали 20 мешканців та 100 людей з сусідніх будівель.

ЗМІ повідомляли, що у підвалі нібито вибухнув газовий балон, але пожежники цю інформацію не підтвердили.

Внаслідок пожежі постраждали 14 людей, у тому числі 11 пожежників і троє перехожих. Двоє рятувальників зникли безвісти.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Серпня 2024 13:48

Співробітники Reuters потрапили під обстріл у Краматорську
25 Серпня 2024 16:08

Папа Римський вважає, що той, хто молиться во славу російської зброї, “не чинить жодного зла”
25 Серпня 2024 10:15

Зеленський розповів як працює “Паляниця”
25 Серпня 2024 09:55

Стали відомі подробиці ракетного удару по готелю у Краматорську
25 Серпня 2024 09:46

У ніч на 25 серпня Сили оборони збили 8 БПЛА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки