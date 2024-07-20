Кримінал

У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих
20 Липня 2024 10:55
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дтп
Фото з місця аварії / Фото KPP Świebodzin

У Польщі біля кордону з Німеччиною мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок цього постраждали 9 людей, серед них є діти. Про це пише Еспресо з посиланням на RMF24.

Зазначається, що мікроавтобус врізався в машину дорожньої служби з інформацією про звуження внаслідок ремонту. Від удару автобус перекинувся.

Унаслідок ДТП постраждали 9 людей, серед них були четверо дітей. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Відомо, що водій був тверезим.


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