У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих

У Польщі біля кордону з Німеччиною мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок цього постраждали 9 людей, серед них є діти. Про це пише Еспресо з посиланням на RMF24.

Зазначається, що мікроавтобус врізався в машину дорожньої служби з інформацією про звуження внаслідок ремонту. Від удару автобус перекинувся.

Унаслідок ДТП постраждали 9 людей, серед них були четверо дітей. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Відомо, що водій був тверезим.