Кримінал

У Польщі поліція “повісила” 26 злочинів на бездомного українця — ЗМІ

1 Березня 2024 15:21
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польща
Поліція Польщі / Фото: flickr

У Польщі співробітники поліцейської дільниці Вроцлава збиралися використати безпритульного громадянина України, який має психіатричні захворювання, для поліпшення власної статистики.

Про це пише Wiadomosci.

Видання повідомило, що в обмін на хот-дог 35-річний чоловік мав зізнатися у 26 злочинах, з яких, найімовірніше, скоїв лише кілька.

За рішенням начальника воєводської поліції у Вроцлаві Павла Полтожицького було створено спеціальну інспекційну групу для перевірки порушень і незаконних дій офіцерів.

Психіатричні діагнози чоловіка дозволили поліції приписати йому раніше нерозкриті злочини та закрити справи. У протоколах про психічні проблеми затриманого не згадували, тому експерти-психіатри його не обстежували. Чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі.


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