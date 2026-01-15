У Польщі 32 громадянам України висунули обвинувачення за незаконний перетин кордону

У Польщі 32 громадянам України висунули обвинувачення у поданні неправдивих заяв і незаконному перетині кордону шляхом обману.

Про це повідомляє Польське радіо для України з посиланням на Бещадський відділ Прикордонної служби Польщі.

За даними слідства, підозрювані декларували виїзд з України нібито з метою евакуації через війну, однак фактично в’їжджали до Польщі для купівлі автомобілів та подальшого їх вивезення в Україну. Для перетину кордону вони використовували електронні документи у застосунку Diia.pl, попередньо отримавши статус PESEL UKR.

Розслідування триває з початку 2025 року та перебуває на початковому етапі. У Прикордонній службі не виключають, що кількість підозрюваних може зрости. В межах кримінального провадження вже арештовано майно на суму близько 70 тисяч злотих для забезпечення можливих покарань.

Справу розслідують у взаємодії з польською прокуратурою.