У поліції Фінляндії немає фактів контрабанди зброї з України

Повідомлення про нібито потрапляння зброї із України в руки криміналітету Фінляндії є «черговою російською дезінформацією», заявив 31 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«На доручення МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції задля отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію», – написав Ніколенко у фейсбуці.

Раніше 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що поширена напередодні інформація про нібито канал контрабанди української зброї до Фінляндії є фейком.

Джерелом інформації, яку заперечують представники української влади, стала фінська преса. Йдеться про інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.

«Журналіст стверджує, що цей посадовець говорить про наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до злочинних угруповань у цій країні. Більш того, в матеріалі зазначено, що ця стрілецька зброя вже у Фінляндії, ба більше, її заходили і в інших скандинавських країнах… МВС України негайно офіційно почало з’ясовувати правдивість викладених у цьому матеріалів даних у своїх фінських колег. Останні заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території», – заявили у МВС.

За повідомленням, «відповідне розлоге заперечення вже наразі готує згадане фінське видання, адже є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація «дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв’ю».

Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів МВС України надіслало запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу, додали у відомстві.

30 жовтня фінське видання Yle оприлюднило інформацію про те, що нібито поставлена партнерами в Україну зброя опинилася у злочинців у Фінляндії і що про відповідні маршрути поставок відомо фінським правоохоронцям.

19 липня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю за використанням військової допомоги Україні. Це сталося через декілька днів після того, як представниця Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В Офісі президента повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу тоді назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».

У Пентагоні заявили, що США не бачать ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.