        Кримінал

        У поліцейського, якого застрелили під час перевірки документів в Ізмаїлі, залишилися двоє дітей

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2025 23:00
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        Михайло Сорока / Фото: Нацполіція
        Михайло Сорока / Фото: Нацполіція

        Сьогодні, 5 серпня, під час виконання службових обов’язків у місті Ізмаїл загинув 34-річний старший лейтенант поліції Михайло Сорока. Поліцейський дістав смертельне вогнепальне поранення від зловмисника.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

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        Михайло Сорока народився в Ізмаїлі, закінчив Національну академію внутрішніх справ у 2008 році. Упродовж служби працював у різних підрозділах поліції Одеської області — зокрема, був оперативником, дільничним, ювенальним інспектором, а останнім часом — інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського райвідділу.

        У загиблого залишилися дружина та двоє малолітніх дітей.

        Нагадаємо, сьогодні близько 18:00 в Ізмаїлі водій мопеда відкрив вогонь по поліцейських, коли ті зупинили його для перевірки документів. Одного з правоохоронців було поранено. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували. У лікарні правоохоронець помер.

        Пошкоджена внаслідок стрілянини поліцейська автівка / Фото: Нацполіція

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