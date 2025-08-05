У поліцейського, якого застрелили під час перевірки документів в Ізмаїлі, залишилися двоє дітей

Сьогодні, 5 серпня, під час виконання службових обов’язків у місті Ізмаїл загинув 34-річний старший лейтенант поліції Михайло Сорока. Поліцейський дістав смертельне вогнепальне поранення від зловмисника.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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Михайло Сорока народився в Ізмаїлі, закінчив Національну академію внутрішніх справ у 2008 році. Упродовж служби працював у різних підрозділах поліції Одеської області — зокрема, був оперативником, дільничним, ювенальним інспектором, а останнім часом — інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського райвідділу.

У загиблого залишилися дружина та двоє малолітніх дітей.

Нагадаємо, сьогодні близько 18:00 в Ізмаїлі водій мопеда відкрив вогонь по поліцейських, коли ті зупинили його для перевірки документів. Одного з правоохоронців було поранено. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували. У лікарні правоохоронець помер.