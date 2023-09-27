У Підмосков’ї пожежа в районі військового аеродрому

У Росії у ніч проти 27 вересня у Підмосков’ї у місті Щелково було чути вибухи. Очевидці повідомляли про пожежу в районі військового аеродрому “Чкаловський”.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У соцмережах вночі писали про стовп полум’я у районі воєнного аеродрому “Чкаловський” та станції Соколовська в Підмосков’ї.

“У районі станції Соколовська в Підмосков’ї очевидці бачать стовп полум’я. У тому напрямку розташовані військова частина, аеродром Чкаловський”, — йшлося в одному із повідомлень.

Зазначається, що пожежа розгорілася у промзоні, вогонь приборкали. Пізніше телеграм-канал ASTRA написав, що “за попередньою інформацією, горів двоповерховий приватний будинок”. Інші телеграм-канали також зазанчають, що пожежа, вочевидь, не була пов’язана із аеродромом “Чкаловський”.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов у своєму телеграм-каналі наразі пожежу не коментував.