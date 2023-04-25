У Підмосков’ї партизани підпалили обладнання на залізниці

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сьогодні вночі невідомі розкрили трансформаторну релейну шафу та акумуляторну шафу на перегоні між станціями Бекасово-1 та Пожиткове у Наро-Фомінському міському окрузі Підмосков’я. Диверсанти спробували їх підпалити за допомогою займистої рідини, але спалахнула лише перша шафа.

“З вогнем швидко впоралися співробітники, на рух поїздів це не вплинуло. На місці виявили півторалітрову ємність зі слідами ПММ, частину обгорілої проводки та дві пари рукавичок. Диверсантів шукає поліція”, – йдеться у повідомленні.