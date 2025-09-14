Вибух у Орловській області паралізував рух поїздів: пасажири застрягли у вагонах на понад 12 годин

В Орловській області через вибух на залізничних коліях стався транспортний колапс між Бєлгородом і Москвою. За даними місцевих медіа, усі поїзди, що прямують через регіон, затрималися щонайменше на чотири години, а пасажири кількох рейсів сиділи у вагонах понад пів доби.

Особливо скаржилися пасажири поїзда №76 Бєлгород – Москва: вони повідомили, що провели в дорозі більше 12 годин без можливості вийти навіть під час тривалих зупинок. Люди розповідають, що їм не давали води й їжі або ж роздавали лише лапшу швидкого приготування та галети.

РЖД у своїй офіційній заяві повідомила, що бригади «надають усебічну допомогу пасажирам» і у вагонах «підтримується комфортний температурний режим». Але, за словами пасажирів, ситуація була іншою: «Це брехня, ніхто нам не допомагає, ми не знаємо, де знаходимось, і божеволіємо в цьому поїзді», – цитує людей телеграм-канал «Пепел Белгород».

Додаткові труднощі створив відсутній інтернет-зв’язок: багато хто не міг повідомити родичів про своє становище.

Раніше повідомлялося, що під час вибуху на колії в Орловській області загинули троє співробітників Росгвардії. Станом на 13:27 з’явилася інформація, що окремі рейси все ж відновили рух із меншою затримкою: наприклад, поїзд №746 прямує з відставанням лише на годину.