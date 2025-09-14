Диверсії та атаки дронів на російські підприємства: що відомо на зараз

У Росії за останню добу зафіксовано серію інцидентів, пов’язаних із вибухами, диверсіями та ударами безпілотників по промислових об’єктах і транспортній інфраструктурі.

У Пермському краї під удар безпілотника потрапив завод «Метафракс Кемикалс». За попередніми даними, пошкоджено новий цех із виробництва карбаміду, який відкрили у 2023 році.

Водночас у Ленінградській області з рейок зійшов вантажний поїзд. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, інцидент стався на перегоні Строганово – Мшинська в Лузькому районі. З колії зійшов тепловоз і 15 порожніх цистерн. Жертв немає, проте рух поїздів на напрямку зупинено, затримано щонайменше 10 електричок. На місці працюють сапери, розглядається версія диверсії.

Крім того, напередодні ввечері в Орловській області загинули троє співробітників Росгвардії внаслідок вибухівки, закладеної на залізничних коліях. Раніше повідомлялося про двох загиблих, проте пізніше влада уточнила, що ще один поранений помер у лікарні.

У Ленінградській області зазнав атаки Киришський нафтопереробний завод. За словами губернатора Дрозденка, три дрони були збиті, але їхні уламки спричинили пожежу на території підприємства. Вогонь швидко загасили, постраждалих немає. Завод вважається одним із найбільших у Росії, він здатний переробляти до 20 мільйонів тонн нафти щороку. Навесні 2025 року цей об’єкт уже намагалися атакувати.

Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків в аеропортах Санкт-Петербурга (Пулково) та Нижнього Новгорода.

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі сили ППО знищили й перехопили 80 українських дронів у різних регіонах: 30 у Брянській області, 15 над територією анексованого Криму, 12 у Смоленській, 10 у Калузькій, п’ять у Новгородській, три над акваторією Азовського моря, по два – в Ленінградській області та по одному – в Орловській, Рязанській та Ростовській областях.