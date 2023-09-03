У Петербурзі горить нафтобаза, чути вибухи

У Петербурзі почалася сильна пожежа в районі нафтобази «Ручії». Очевидці повідомляють, що чують звуки вибухів.

За даними МНС, пожежа охопила ангар площею 80х10 метрів. Про постраждалих не повідомлялося.

Про те, що горить саме нафтобаза «Ручії», говорити ще зарано, пише “Фонтанка”.

В Петербурге начался сильный пожар в районе нефтебазы «Ручьи». Очевидцы сообщают, что слышат звуки взрывов.



По данным МЧС, пожар охватил ангар площадью 80х10 метров. О пострадавших не сообщалось. https://t.co/PfTeenEgZ4 — Лентач (@oldLentach) September 3, 2023

У МНС повідомив пожежу за адресою Піскаревський проспект, 125. Пожежі підвищено ранг до другого номера. До ліквідації загоряння залучено 12 одиниць техніки та 60 осіб.