Кримінал

У Петербурзі горить нафтобаза, чути вибухи

3 Вересня 2023 11:58
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пожежа

У Петербурзі почалася сильна пожежа в районі нафтобази «Ручії». Очевидці повідомляють, що чують звуки вибухів.

За даними МНС, пожежа охопила ангар площею 80х10 метрів. Про постраждалих не повідомлялося.

Про те, що горить саме нафтобаза «Ручії», говорити ще зарано, пише “Фонтанка”.

У МНС повідомив пожежу за адресою Піскаревський проспект, 125. Пожежі підвищено ранг до другого номера. До ліквідації загоряння залучено 12 одиниць техніки та 60 осіб.


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