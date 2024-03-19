Суспільство

У Пентагоні створили сайт, який допоможе створювати нагляд за зброєю та обладнанням, які Україна отримує від США 

19 Березня 2024 19:52
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україна, пентагон
Пентагон / Getty Images

В Офісі генерального інспектора Пентагону запустили роботу сайту, який надасть американцям більше інформації щодо зброї та обладнання, які Україна отримує від Америки.

Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, новий вебсайт, запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку, з’явився в той час, коли республіканці в Конгресі продовжують затримувати нове фінансування для України і ставлять під сумнів належний облік зброї, що постачається в країну.

У заяві генерального інспектора Пентагону наголошується, що вебсайт надає ресурси та інформацію про роботу понад 20 наглядових відомств США, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду в Україні, щоб гарантувати, що допомога Києву не буде використана не за призначенням.

За словами генерального інспектора Пентагону Роберта Сторча, сайт є «зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні».

На сайті є вітальна сторінка з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також вступна інформація про війну в Україні та підтримку з боку США.

Республіканці вже давно ставлять питання щодо мільярдів доларів, які спрямовуються в Україну, в тому числі щодо того, чи здійснюється належний нагляд за цими коштами. Офіс Сторча виявив деякі проблеми з відстеженням допомоги Україні, але не знайшов кричущих проблем марнотратства, шахрайства або нецільового використання.


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