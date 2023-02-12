Політика

У Пентагоні розкрили деталі нової зустрічі Рамштайн

12 Лютого 2023 14:41
75
рамштайн, пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим для обговорення пріоритетів на наступній зустрічі у форматі Рамштайн.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Кореспондент.

За його словами, під час діалогу йшлося про постачання Україні засобів ППО та артилерії. Чиновники також обговорили важливість пришвидшення постачання зброї, про надання якої було договорено на попередній зустрічі у форматі Рамштайні 20 січня.

Крім того, Резніков зазначив, що обговорив із головою Пентагону ситуацію на фронті та пріоритети для наступного Рамштайну.

“Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України. Все це можливе завдяки довірчим та прозорим відносинам та спільній впевненості у перемозі України над армією вбивць, мародерів та ґвалтівників”, – написав Резніков.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Лютого 2023 13:45
143

Як виглядає пошкоджене депо “Нової пошти” після обстрілів у Харкові
12 Лютого 2023 14:13
41

Росія може перемогти, якщо Україні не передадуть зброю, – Дуда
12 Лютого 2023 12:37
22

Сьогодні по всій Україні буде світло
12 Лютого 2023 12:09
70

Резніков оцінив можливості наступу РФ на Одесу з моря
12 Лютого 2023 11:09
118

Росіяни зазнають найбільших втрат за останні два тижні: у розвідці Британії назвали причину
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
усі думки