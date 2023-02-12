У Пентагоні розкрили деталі нової зустрічі Рамштайн

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим для обговорення пріоритетів на наступній зустрічі у форматі Рамштайн.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Кореспондент.

За його словами, під час діалогу йшлося про постачання Україні засобів ППО та артилерії. Чиновники також обговорили важливість пришвидшення постачання зброї, про надання якої було договорено на попередній зустрічі у форматі Рамштайні 20 січня.

Крім того, Резніков зазначив, що обговорив із головою Пентагону ситуацію на фронті та пріоритети для наступного Рамштайну.

“Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України. Все це можливе завдяки довірчим та прозорим відносинам та спільній впевненості у перемозі України над армією вбивць, мародерів та ґвалтівників”, – написав Резніков.