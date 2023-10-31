Суспільство

У Пентагоні повідомили, що українські пілоти будуть проходити навчання на F-16 протягом 5 місяців

31 Жовтня 2023 21:58
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навчання, пентагон

Представник Пентагону Пет Райдер повідомив, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати 5 місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.

Про це повідомляє “Європейська правда“, про це заявив речник Пентагону Пет Райдер у відповідь на питання кореспондента “Голосу Америки” Остапа Яриша.

За словами представника Міноборони США, навчання українських пілотів на F-16 може зайняти п’ять-дев’ять місяців. 

Водночас терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів, уточнив Райдер.


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