У Пентагоні повідомили, що українські пілоти будуть проходити навчання на F-16 протягом 5 місяців

Представник Пентагону Пет Райдер повідомив, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати 5 місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.

Про це повідомляє “Європейська правда“, про це заявив речник Пентагону Пет Райдер у відповідь на питання кореспондента “Голосу Америки” Остапа Яриша.

За словами представника Міноборони США, навчання українських пілотів на F-16 може зайняти п’ять-дев’ять місяців.

Водночас терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів, уточнив Райдер.