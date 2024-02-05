Кримінал

У Пекіні австралійського письменника засудили до умовного смертного вироку за шпигунство

5 Лютого 2024 09:39
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Будівля суду у Пекіні / Фото: AP

У понеділок у Пекіні засудили австралійського письменника Янга Хенцзюня до смертної кари з відстрочкою виконання за звинуваченнями у шпигунстві.

Про це пише Reuters, покликаючись на друга сім’ї письменника.

Янг Хенцзюнь — продемократичний блогер, є громадянином Австралії, народженим у Китаї. До свого арешту в аеропорту Гуанчжоу в 2019 році працював у Нью-Йорку. Його звинуватили в шпигунстві на користь країни, яку Китай публічно не назвав. Подробиці справи проти нього були невідомі.

Сіднейський науковець Фен Чонґі сказав, що суд у понеділок виніс умовний смертний вирок, який через два роки буде замінений на довічне ув’язнення. Він сказав, що вердикт йому передала сім’я Янга в суді.

Це був “серйозний випадок несправедливості”, сказав він, додавши, що Янг відкидає звинувачення. Він закликав австралійський уряд домагатися умовно-дострокового звільнення Янга.

Вирок Янгу підтвердив інший адвокат із прав людини в Пекіні, який стежив за його справою.

“Його визнали винним за всіма пунктами звинувачення”, — сказав адвокат, попросивши залишитися анонімним через делікатність питання.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила в понеділок, що Австралія “приголомшена” рішенням суду і викликала посла Китаю. Сім’я Янга була “шокована і спустошена цією новиною. Австралія також заявила, що стурбована постійними затримками у справі Янга, і виступила за його добробут, зокрема доступ до лікування на найвищому рівні.


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