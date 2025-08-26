У парку Дніпра на дитину впав величезний стілець з артінсталяції: дівчинка у важкому стані

В одному з парків Дніпра на дитину впала інсталяція у вигляді величезного стільця. Дівчинка зазнала травм та була госпіталізована.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У мережі публікують кадри падіння важкої конструкції, яка не була належним чином закріплена, на дитину.

Як повідомляє Суспільне, стан дитини тяжкий, зберігається загроза життю.

“Основна травма — черепно-мозкова з переломом кісток потилиці та скроневої кістки. Також є внутрішній крововилив та крововилив у шлуночкову систему мозку. Дитина нині в операційній, з нею працюють нейрохірурги”, — зазначили лікарі.

За словами лікарів, це перша операція, дитину доправили 24 серпня близько 14:00 години без свідомості. Стан стабілізували, а 25 серпня дівчинці зробили операцію. Ймовірно, їй знадобиться ще одне оперативне втручання.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра розпочато кримінальні провадження за фактами неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей і службової недбалості (ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 367 КК України).