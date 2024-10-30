У Одесі за хабарництво судили військовослужбовця ТЦК

В Одесі військовослужбовець ТЦК пропонував чоловіку за 4,5 тисячі доларів уникнути військового призову. За це його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на вирок Київського районного суду міста Одеси.

Згідно із судовими матеріалами, на початку повномасштабної війни фігурант був учасником бойових дій. У ТЦК він почав працювати після того, як зазнав поранення, пройшов лікування й отримав інвалідність I групи.

Наприкінці травня поточного року під час роздачі повісток на вулиці Академіка Глушка військослужбовець пообіцяв допомогти громадянину призовного віку ухилитися від мобілізації. Таку послугу він оцінив у чотири тисячі доларів. Під час наступної зустрічі, підсудний отримав від “клієнта” тисячу доларів і одразу витратив ці кошти на власні потреби. Удруге фігурант отримав тисячу доларів 11 червня. Після цього його затримали поліцейські.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, заявивши, що “піддався спокусі та не встояв перед нею, просить вибачення за скоєне”. При призначенні покарання суддя врахував каяття фігуранта, наявність у нього інвалідності, а також те, що він утримує дружину й неповнолітню дитину. За вчинене чоловік має сплатити штраф у розмірі 4 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 80 750 гривень. Також його на два роки позбавили права обіймати посади у ТЦК та СП.