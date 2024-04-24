У новому пакеті допомоги від США є ракети ATACMS, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та усім американцям, які підтримують Україну.

“Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки. Хай там як, але ми отримуємо підтримку, якої потребуємо. Потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів”, – сказав він у відеозверненні.

За словами Зеленського, новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів міститиме ракети ATACMS та необхідні системи ППО.

“Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від ATACMS і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для HIMARS до необхідної ППО і техніки”, – розповів президент.