Суспільство

У Новій Каховці згорів яхт-клуб, де любили відпочивати російські офіцери

5 Лютого 2023 17:46
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каховка

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, згорів яхт-клуб. Попередньо відомо, що там часто любили відпочивати російські офіцери.

Інцидент трапився орієнтовно опівдні 5 лютого. За даними місцевих телеграм-каналів, там був приліт, інформує 24 Канал.

“У Новій Каховці прилетіло по яхт-клубі Maxmarine, в якому часто проводили час росіяни”, – мовиться в повідомленні.

За попередніми даними, у там часто любили відпочивати російські офіцери. Адже засновник клубу, за неперевіреними даними, “дружить” з колаборантом Володимиром Леонтьєвим, який є відомим підприємцем, котрий з перших днів окупації регіону співпрацював із російськими силовиками в Новій Каховці.

За даними місцевих телеграм-каналів, вибух знищив будівлю яхт-клубу і одне із пришвартованих суден.

Офіційно окупанти вже почали бідкатись стосовно інциденту. Зокрема, пропагандисти написали, що нібито дві яхти в яхт-клубі спалахнули через атаки України.

Проте українська сторона “бавовну” у ворогів ще не коментувала, тому наразі підтверджень, що ж там насправді сталось – немає.

Горезвісний російський так званий “глава адміністрації міського округу” Володимир Леонтьєв повідомив, що пожежники поки що не можуть розпочати гасіння. Чому не можуть та які жертви серед ворогів Леонтьєв, якому Україна оголосила про підозру у колабораційній діяльності, не розповів.


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