Кримінал

У Новій Каховці підірвали місцевого гауляйтера

7 Жовтня 2023 12:00
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У Новій Каховці на тимчасово окупованій території Херсонської області висадили в повітря автомобіль з місцевим гауляйтером з «Єдиної Росії» Володимиром Маловим. Він отримав важкі поранення

Зараз Малов у лікарні, перебуває у критичному стані.


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У Новій Каховці підірвали місцевого гауляйтера
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