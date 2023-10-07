У Новій Каховці підірвали місцевого гауляйтера

У Новій Каховці на тимчасово окупованій території Херсонської області висадили в повітря автомобіль з місцевим гауляйтером з «Єдиної Росії» Володимиром Маловим. Він отримав важкі поранення

Зараз Малов у лікарні, перебуває у критичному стані.