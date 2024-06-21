У Німеччині заарештували трьох ймовірних шпигунів, серед них є українець

У місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян Вірменії, України й Росії, яких підозрюють у шпигунстві.

Про це йдеться у заяві німецької Федеральної прокуратури.

Зазначається, що чоловіків було заарештовано ще у середу, 19 червня і вони є громадянами України ( Роберт А.), Росії ( Арман С. ) та Вірменії (Вардгес І.).

Наразі підозрювані перебувають під вартою в управлінні кримінальної поліції міста Гессен. Вони “подорожували Німеччиною за завданням іноземної спецслужби” з метою збору інформації про особу, яка походить з України та перебуває у ФРН.

Водночас у Федеральній прокуратурі не надали повідомили для якої іноземної спецслужби мала бути зібрана інформація цими чоловіками.