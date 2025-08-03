У Німеччині пропонують припинити виплату допомоги українцям призовного віку

У Німеччині знову загострилася дискусія щодо виплат соціальної допомоги для українських чоловіків призовного віку. Представник ХСС із питань зовнішньої політики Штефан Маєр заявив, що чоловіки з України, які здатні служити в армії, не повинні отримувати Bürgergeld (грошову допомогу для безробітних).

Про це Маєр сказав в ефірі WELT TV, зазначивши: «З самого початку було помилкою дозволити українським біженцям отримувати повну допомогу Bürgergeld з першого дня перебування у Німеччині, не зробивши жодного внеску в німецьку систему соціального страхування».

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Політик підкреслив, що, попри відсутність цього питання у коаліційній угоді, його ініціатива, ймовірно, знайде підтримку і в лавах ХДС. За його словами, загальна позиція двох союзних партій — ХДС і ХСС — у цьому питанні збігається.

Поштовхом до обговорення стали нові дані Федерального агентства зайнятості. Станом на 14 червня 2025 року, в Німеччині перебувають 304 144 українці віком від 18 до 63 років, які вважаються придатними до військової служби. З них близько 50% отримують Bürgergeld.

Маєр підрахував, що відміна виплат цій категорії українців дозволила б заощадити понад 1,3 мільярда євро на рік. За даними агентства, середній розмір щомісячної виплати становить 882 євро, включно з базовою допомогою, оплатою житла, додатковими потребами та одноразовими виплатами.

Політик наголосив, що не йдеться про висилку цих людей з Німеччини, але вони, на його думку, мають працювати, а не жити на допомогу: «Ці чоловіки не обов’язково повинні залишити Німеччину, але вони повинні працювати, а не отримувати Bürgergeld».

Українське посольство в коментарі виданню Bild нагадало, що чоловіки призовного віку мають зареєструватися в Україні, але перебування за кордоном не заборонене. Посольство також зазначило, що загальні звинувачення у порушенні законів або в ухиленні від мобілізації не мають підстав.