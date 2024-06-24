Політика

У Німеччині підозрюють Росію у пожежі на оборонному підприємстві Diehl
24 Червня 2024 19:24
читать на русском →
німеччина, росія
Пожежа на підприємстві Diehl у Берліні / Фото: Bild

Російських диверсантів підозрюються у підпалі заводу металу в Берліні компанії Diehl.

Джерела з безпекових органів розповіли виданню Wall Street Journal, що росіяни таким чином намагаються зірвати поставки зброї та боєприпасів до України.

Пожежа спалахнула на початку травня і завдала, за даними компанії, збитків на десятки мільйонів євро.

Офіційно німецька поліція повідомляла, що розслідування досі триває. “На цьому етапі припускається, що технічний дефект був причиною пожежі”, — говорили в поліції.

Росія дедалі частіше вербує цивільних, переважно злочинців, через телеграм для здійснення таких атак, — повідомив газеті представник служби безпеки. Ці люди отримують гроші в криптовалюті, і деякі можуть навіть не знати, що працюють на Росію, розповідають джерела видання Wall Street Journal.

“Це схоже на економіку підробітків для диверсій і терору: злочинців набирають, як водіїв Uber, але ефект часто такий самий, як із використанням професіоналів”, — розповідають джерела видання.

Німецька компанія Diehl виготовляє комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, які вже стоять на озброєнні України. На початку червня у компанії розповіли, що планують виготовляти на рік 10 комплексів IRIS-T.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Червня 2024 20:14

Зеленський вирішив змінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ
24 Червня 2024 20:48

У ВМС розповіли деталі атаки на російські бази підготовки операторів БпЛА у Єйську
24 Червня 2024 19:42

Кількість боїв на фронті сягнула вже 128, – Генштаб
24 Червня 2024 18:53

Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури через “аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на ЄВІ” 
24 Червня 2024 18:24

Україна уразила понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
усі думки