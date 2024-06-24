У Німеччині підозрюють Росію у пожежі на оборонному підприємстві Diehl

Російських диверсантів підозрюються у підпалі заводу металу в Берліні компанії Diehl.

Джерела з безпекових органів розповіли виданню Wall Street Journal, що росіяни таким чином намагаються зірвати поставки зброї та боєприпасів до України.

Пожежа спалахнула на початку травня і завдала, за даними компанії, збитків на десятки мільйонів євро.

Офіційно німецька поліція повідомляла, що розслідування досі триває. “На цьому етапі припускається, що технічний дефект був причиною пожежі”, — говорили в поліції.

Росія дедалі частіше вербує цивільних, переважно злочинців, через телеграм для здійснення таких атак, — повідомив газеті представник служби безпеки. Ці люди отримують гроші в криптовалюті, і деякі можуть навіть не знати, що працюють на Росію, розповідають джерела видання Wall Street Journal.

“Це схоже на економіку підробітків для диверсій і терору: злочинців набирають, як водіїв Uber, але ефект часто такий самий, як із використанням професіоналів”, — розповідають джерела видання.

Німецька компанія Diehl виготовляє комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, які вже стоять на озброєнні України. На початку червня у компанії розповіли, що планують виготовляти на рік 10 комплексів IRIS-T.