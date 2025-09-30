У Німеччині невідомі обстріляли піротехнікою літак Бундесверу

На півночі Німеччини, у Нижній Саксонії, невідомі за допомогою піротехнічних засобів обстріляли транспортний літак C130 Бундесверу. Інцидент стався після зльоту борта з військової авіабази Целле.

Про це пише Der Spiegel.

“На авіабазі Целле в Нижній Саксонії минулого тижня стався інцидент, що має значення для безпеки. Невідомі невдовзі після зльоту транспортного літака типу C130 у п’ятницю близько 12:00 здійснили запуск піротехніки в напрямку літака. Машину не було уражено, а пілоти негайно повідомили про це в диспетчерську вежу”, – зазначає видання.

За неофіційною інформацією, невідомі могли застосувати новорічну ракету: очевидці повідомляли про світловий спалах і гучний звук. Оскільки інцидент стався вдень, не виключається варіант цілеспрямованої акції.

Обставини розслідують і поліція, і Бундесвер. За даними правоохоронців, прямої загрози для літака не було, оскільки ракета злетіла приблизно за 500 метрів від машини.

Повітряні сили Німеччини наразі мають шість літаків C130. Разом із набагато більшими моделями A400M вони забезпечують мобільність військ. Останніми місяцями ці літаки також використовувалися для скидання гуманітарної допомоги над Сектором Газа.