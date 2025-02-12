У Німеччині диверсанти пошкодили кілька кораблів ВМС

Диверсанти завдали пошкоджень військовим кораблям у Німеччині, а також намагалися проникнути на військово-морські бази.

Про це заявив начальник ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак, передає n-tv.

В очільника ВМС запитали про інформацію поширену німецькими ЗМІ про те, що корвет “Emden”, який був побудований на гамбурзькій верфі Blohm+Voss, але ще не переданий ВМС, був ціллю диверсій. Каак прямо не підтвердив інцидент. Корабель поки що не належить ВМС.

За інформацією ЗМІ, перевірка в січні виявила, що кілька кілограмів металевої стружки було скинуто в силову установку військового корабля. Якби його не помітили, це могло б завдати значної шкоди судну. Відповідаючи на запитання, представник верфі Blohm+Voss сказав, що вони не нададуть жодної інформації.

Каак також зазначив, що були зафіксовані випадки проникнення на військові бази з суші та моря, а також спроби встановити контакт із солдатами.

“Вони випробовують нас і намагаються дестабілізувати суспільство. Це може бути підготовкою до подальших військових дій”, — наголосив віцеадмірал.

За його словами, загроза з боку Росії зростає, і до 2029 року Москва може бути готовою до конфлікту з НАТО.