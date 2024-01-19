У Нідерландах конфіскували 60 тонн кокаїну протягом року

Протягом минулого року правоохоронці Нідерландів вилучили з незаконного обігу майже 60 тонн кокаїну.

Про це з посиланням на уряд Нідерландів повідомляє NLTimes.nl.

“Минулого року було вилучено майже 60 тис. кілограмів кокаїну по всій території Нідерландів – проти понад 51 тис. кг у 2022 році”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшу частину наркотиків – 45,5 тонни – було конфісковано в порту Роттердама.

Митники в Роттердамі торік просканували на 40% більше контейнерів, ніж у 2022-му. Також проведено 452 арешти осіб, підозрюваних у спробі отримати наркотики в порту.

В аеропортах Нідерландів за 2023 рік майже виявили 2250 кілограмів кокаїну \ проти майже 1300 кілограмів роком раніше.