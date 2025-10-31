У ніч на 31 жовтня в Росії пролунали вибухи — уражено енергетичні об’єкти в Орлі, Володимирі та Ярославлі

У ніч проти п’ятниці в кількох регіонах Росії зафіксовано вибухи та пожежі на енергетичних об’єктах. Про це повідомляють російські телеграм-канали, зокрема ASTRA.

У місті Орел було атаковано місцеву теплоелектроцентраль. За даними OSINT-аналізу ASTRA, один з ударів припав на відкрите розподільче устаткування станції, після чого частина міста залишилася без електрики. Губернатор області підтвердив атаку, заявивши, що уламки безпілотника пошкодили обладнання електропостачання. Пожежі не сталося, але в кількох районах Орла тимчасово обмежили тепло- та водопостачання.

У Володимирській області, за висновками ASTRA, влучання зазнала електропідстанція «Владимирська» в селищі Енергетик. На місці виникла пожежа, яку пізніше ліквідували. Це один із найбільших енергетичних вузлів регіону, через який проходять лінії електропередач потужністю до 750 кВ.

Вибухи також чули в Ярославлі — поблизу нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС». Губернатор повідомив про збиття безпілотників і уточнив, що уламки впали у Фрунзенському районі міста, де тимчасово призупинено роботу дитячого садка.

Міноборони РФ заявило, що за ніч російська ППО нібито збила 130 українських безпілотників над 14 областями країни, зокрема над Орловською, Ярославською та Володимирською.