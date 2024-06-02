У ніч на 2 червня Сили оборони збили 24 з 25 дронів-”камікадзе”

У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», зенітною керованою ракетою С-300 та 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».
Про це повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук.
“Упродовж ночі захисниками неба збито 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях”, – повідомив він.
За його словами, відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.