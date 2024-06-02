Політика

У ніч на 2 червня Сили оборони збили 24 з 25 дронів-”камікадзе”

2 Червня 2024 08:52
ппо
Українська мобільна вогнева група під час збиття російських повітряних цілей у нічному небі над Україною / Фото 126-ї окремої бригади територіальної оборони України

У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», зенітною керованою ракетою С-300 та 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Про це повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук.

“Упродовж ночі захисниками неба збито 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях”, – повідомив він.

За його словами, відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.


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