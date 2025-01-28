У НАТО підтвердили, що Росія планувала замах на главу компанії Rheinmetall

Заступник помічника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай на засіданні комітету Європейського парламенту з гібридної війни заявив, що Росія планувала вбити главу німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера.

Про це повідомляє Politico.

“За останні пару років ми стали свідками випадків саботажу в країнах НАТО. Під цим я маю на увазі сходження поїздів з рейок, підпали, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, як, наприклад, плани з убивства глави Rheinmetall, але були й інші змови”, – сказав Аппатурай.

Він зазначив, що змову з метою вбивства Паппергера зірвали розвідки США і Німеччини. Чиновник сказав, що цей план був не єдиним – за його словами, вбивство підприємця планувалося в рамках серії подібних злочинів. Хто ще міг стати жертвою, він не уточнив.

За словами представника НАТО, російська влада вербує виконавців замовних злочинів у Європі через інтернет. Часто виконавцями стають злочинні угруповання або молодь, яка нічого не підозрює, а також мігранти.

У липні 2024 року телеканал CNN із посиланням на джерела в розвідці США повідомив, що російська влада готувала замах на главу Rheinmetall Арміна Паппергера, але завдяки тому, що Вашингтон передав інформацію Берліну, злочину вдалося запобігти.