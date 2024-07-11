Кримінал

США та Німеччина запобігли замаху РФ на гендиректора оборонного заводу Rheinmetall, – CNN
11 Липня 2024 19:10
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європа, росія
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (зліва), генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер (по центру) та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (справа) / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

За даними американської розвідки, російський уряд планував вбити генерального директора потужного німецького виробника зброї Rheinmetall.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Коли американці дізналися про це, вони поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Арміна Паппергера і зірвати замаху.

Понад півроку Росія проводила саботажну кампанію по всій Європі, здебільшого через підставних осіб. Вона вербує місцевих мешканців для всього – від підпалів складів зі зброєю для України до дрібних актів вандалізму – все це має на меті зупинити потік зброї із Заходу в Україну і притупити громадську підтримку Києва.

Але розвіддані, які свідчили про готовність Росії вбивати приватних осіб, підкреслили західним чиновникам, наскільки далеко Москва готова зайти в війні, яку вона веде проти Заходу.


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