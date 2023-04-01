У намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

1 квітня 2023 року, близько 7:30, працівники СБУ вручили підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу.

Митрополита Павла звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст 161 Кримінального кодексу), повідомляє сайт Києво Печерської Лаври. Мова йде про висловлювання по відношенню до «ПЦУ» і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні «Просимо справедливості для нашої Церкви».

Наразі у будинку намісника Києво-Печерської Лаври проводять обшуки.

На 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» звернувся до Господарського суду Києва, через перешкоди УПЦ МП щодо передачі майна Лаври.