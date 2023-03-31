Заповідник «Києво-Печерська лавра» звернувся до суду

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» звернувся до Господарського суду Києва, через перешкоди УПЦ МП щодо передачі майна Лаври.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що 31 березня комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив УПЦ МП.

Він додав, що за законом власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

«Заповідник звернувся до Господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику — державі […] Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб», — пише Ткаченко.